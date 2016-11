Franse ex-minister in race om presidentschap

PARIJS - De voormalige Franse minister van Economische Zaken, Emmanuel Macron, gaat woensdag bekendmaken dat hij deelneemt aan de strijd om het presidentschap. Dat meldden Franse media. De verwachting was al dat hij zich kandidaat wilde stellen en zijn besluit kan de campagne van zowel linkse als rechtse kandidaten in de wielen rijden.

15-11-2016

De 38-jarige voormalige bankier nam eerder dit jaar ontslag als minister en begon zijn eigen politieke beweging, En Marche (Voorwaarts). Hoewel hij minister was in de socialistische regering van president François Hollande is Macron geen lid van de Socialistische Partij. Wel is hij een populaire politicus. Macron richt zich vooral op het politieke midden, waar ook voormalig premier Alain Juppé zich op richt. In de peilingen gaat Juppé aan kop.

De verkiezingen hebben in april en mei plaats.