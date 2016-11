Obama omarmt Europa bij bezoek aan Athene

ATHENE - De scheidende Amerikaanse president Barack Obama heeft dinsdag tijdens een bezoek aan Athene de verbondenheid van zijn land met Griekenland en de rest van Europa onderstreept. Een sterk en welvarend Europa is ook goed voor de wereld en de VS, zei hij. Ook in de toekomst zal zijn land de Grieken helpen bij hun inspanningen om de financiële crisis te boven te komen.

15-11-2016

,,De hervormingen waren niet makkelijk voor het Griekse volk, maar noodzakelijk'', zei Obama. Maar ,,soberheid alleen schept geen welstand'', schuldenverlichting en andere strategieën zijn nodig om Griekenland door deze fase heen te helpen.

In verband met het bezoek van Obama heerste in de Griekse hoofdstad een uitzonderingstoestand. Toegangswegen van het vliegveld naar het centrum waren afgesloten en ook in het centrum werd het verkeer omgeleid. Demonstraties in het centrum waren verboden, maar verschillende vakbonden hebben opgeroepen tot protesten in de directe omgeving.