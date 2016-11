'Syrische luchtmacht actief boven Aleppo'

DAMASCUS - De Syrische luchtmacht heeft aanvallen uitgevoerd op 'terroristische' bolwerken en voorraadposten in de stad Aleppo. Dat meldt de Syrische staatstelevisie dinsdag. Inwoners van het door rebellen beheerste oostelijk deel van Aleppo maakten eerder al melding van luchtaanvallen op de stad.

Door ANP - 15-11-2016, 14:14 (Update 15-11-2016, 14:14)

Rusland verklaarde tegelijkertijd Islamitische Staat in Syrië te hebben aangevallen met raketten en gevechtsvliegtuigen. Dat gebeurde vanaf het vliegdekschip Admiraal Koeznetsov, zei minister van Defensie Sergej Sjoigoe. Hij zweeg verder over Aleppo, maar zei wel dat de Russische luchtaanvallen op stellingen van IS doorgaan.

Rusland steunt het Syrische regeringsleger in de strijd tegen terroristen, onder wie president Bashar al-Assad al zijn gewapende tegenstanders rekent. Volgens de officiële lezing voeren de Russen al drie weken geen luchtaanvallen uit op het zwaar bevochten Aleppo.