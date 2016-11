Duitsland verbiedt radicale salafistenclub

BERLIJN - De Duitse regering heeft de radicale salafistenvereniging Die wahre Religion (De ware Religie - DWR) verboden.

De politie deed dinsdagochtend op 190 plaatsen invallen in woningen en kantoren van de vereniging en haar leden. De groep probeert via het uitdelen van korans in Duitse stadscentra mensen voor haar radicaal-islamistische gedachtegoed te interesseren.

Minister van Binnenlandse Zaken Tomas de Maizière zei dat DWR afwijzing van democratie tot plicht van moslims verklaart en de wereld in twee kampen verdeelt: 'ware' moslims tegenover ongelovigen.

Zij roept op tot strijd tegen de grondwettelijke orde in Duitsland en verheerlijkt de gewapende jihad van terroristische groepen.

De minister benadrukte dat het verbod zich niet richt tegen het uitdragen of verbreiden van het islamitisch geloof, maar tegen het misbruik van die religie om extremistische ideologieën te propageren en terroristische organisaties te ondersteunen.

De politie-invallen vonden rond 06.30 uur gelijktijdig plaats in meerdere westelijke deelstaten en in Berlijn. Over aanhoudingen was nog niets bekend. De leider van DWR, de 52-jarige Palestijn Abou-Nagie, zou zich momenteel in Maleisië bevinden.

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV stelt dat leiders en sympathisanten van DWR de gewapende jihad en terroristische aanslagen verheerlijken. De vereniging heeft in de hele Bondsrepubliek een netwerk opgebouwd om jihadisten te ronselen.

Minstens 140 activisten uit Duitsland zouden naar Syrië of Irak zijn gereisd om zich aan te sluiten bij de terreurmilitie Islamitische Staat. De BfV schatte het aantal radicaal-islamistische salafisten in Duitsland eind oktober op 9200.