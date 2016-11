Turkije gepikeerd over 'neerbuigende' EU

ANKARA - De Europese Unie is 'neerbuigend' bij de onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de unie. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu dinsdag gezegd na een ontmoeting met zijn Duitse ambtsgenoot Frank-Walter Steinmeier. De Europese Commissie verklaarde vorige week dat Turkije zich sinds de mislukte staatsgreep in juli heeft 'verwijderd' van Europa.

Door ANP - 15-11-2016, 12:56 (Update 15-11-2016, 12:56)

Premier Binali Yildrim zei dinsdag voor het parlement dat Europa moet kiezen tussen Turkije of de vijanden van zijn land.

Lidstaten van de EU waren maandag verdeeld over de voortzetting van gesprekken over Turkse toetreding. Een einde van die onderhandelingen brengt de zogeheten vluchtelingendeal met Turkije in gevaar. Ankara legt zelf ook een bom onder het proces, door te speculeren over de herinvoering van doodstraf.