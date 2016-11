NAVO-chef vertrouwt op garanties VS

BRUSSEL - Ook onder Donald Trump zullen de Verenigde Staten hun verplichting uit het NAVO-verdrag nakomen om bondgenoten te hulp te schieten. NAVO-chef Jens Stoltenberg zei dat dinsdag in Brussel over de volgende Amerikaanse president.

Door ANP - 15-11-2016, 12:27 (Update 15-11-2016, 12:27)

Trump dreigde tijdens de verkiezingscampagne steun te onthouden aan Europese landen die te weinig aan defensie uitgeven en noemde de NAVO zelfs overbodig. President Barack Obama zei maandag dat de VS ook onder zijn opvolger een sterke en robuuste NAVO-partner blijven.

Stoltenberg herhaalde dat de defensiebudgetten in Canada en Europa weer aan het stijgen zijn en zei er ,,absoluut zeker’’ van te zijn dat de NAVO de grondslag van de trans-Atlantische defensie blijft. ,,Een sterke NAVO is belangrijk voor Europa maar ook voor de VS." Volgens de Noorse oud-premier is Trump een ,,grote fan'' van de militaire alliantie.