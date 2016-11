'Verdeeldheid Brits kabinet vertraagt brexit'

ANP 'Verdeeldheid Brits kabinet vertraagt brexit'

LONDEN - In het Brits kabinet bestaat onenigheid over hoe de brexit moet worden aangepakt. De omroep BBC en de krant The Times hebben een memo over de ploeg van premier May onder ogen gehad, waarin staat dat er nog geen vaste strategie voor het verlaten van de Europese Unie bestaat.

Door ANP - 15-11-2016, 9:27 (Update 15-11-2016, 9:27)

Het ziet er naar uit dat er de komende zes maanden nog geen concrete stappen worden genomen. Diverse ministeries werken momenteel aan meer dan vijfhonderd brexit-projecten en moeten 30.000 ambtenaren inzetten om de plannen uit te werken.

Het kabinet van de minister-president verklaarde dinsdag dat het 'zich niet kan herkennen in de inhoud van het memo'. ,,Dit is geen rapportage van de regering. We zijn bezig met het voorbereiden van een succesvolle uitvoering van brexit", aldus een woordvoerder. Volgens de media is het memorandum getiteld 'Brexit Update' en gedateerd 7 november. Uit de tekst zou ook blijken dat May de neiging heeft de zaken te veel naar zich toe te trekken.

De premier heeft beloofd eind maart het artikel 50 uit het Verdrag van Lissabon in werking te stellen, waarmee het vertrek van de Britten uit de EU formeel in werking wordt gesteld.