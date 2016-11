Mysterieuze Kahlo-schilderij opgedoken

ANP Mysterieuze Kahlo-schilderij opgedoken

NEW YORK - Een schilderij van Frida Kahlo die nog nooit is tentoongesteld en al zestig jaar een mysterie is, wordt volgende week geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's maakte maandag bekend dat het beroemde 'Niña con Collar' ofwel het 'meisje met de halsketting' 22 november onder de hamer gaat.

Door ANP - 15-11-2016, 1:49 (Update 15-11-2016, 1:49)

Het olieverfschilderij gemaakt in 1929 door de beroemde Mexicaanse kunstenares wordt geschat op een waarde tussen de 1,5 en 2 miljoen dollar. ,,De tekening hing in een huis in Californië de afgelopen zestig jaar", aldus Sotheby's. ,,Het schilderij lijkt heel vers. Het hing in een donker gedeelte van het huis dus de kleuren zijn levendig."

Kahlo overleed in 1954 op 47-jarige leeftijd. Een jaar later gaf de weduwnaar het stuk aan een vrouw de Kahlo had geholpen in de studio. Afgelopen zomer vroeg ze Sotheby's om het stuk voor haar te veilen.