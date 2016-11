Forse kritiek op keuze van Trump

WASHINGTON - Donald Trump is nog niet eens beëdigd als president van de Verenigde Staten, maar hij krijgt nu al forse kritiek. De aanstelling van de omstreden Steve Bannon als zijn belangrijkste strategisch medewerker en adviseur valt slecht. Bannon wordt gezien als een van de leiders van de 'alternatief-rechtsconservatieve beweging'.

Door ANP - 14-11-2016, 21:48 (Update 14-11-2016, 21:48)

De voorzitter van Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, werd gevraagd naar de omstreden keuze van Trump. Hij wilde alleen kwijt dat mensen niet meteen hun oordeel klaar moeten hebben. ,,De president heeft het recht zijn eigen team samen te stellen'', aldus McCarthy. Hij voegde daar aan toe dat Trump wel 'de kans moet krijgen om te besturen'.

Van Democratische zijde was de kritiek een stuk feller. ,,Steve Bannon naar het Witte Huis halen is een alarmerend signaal dat de gekozen president Trump toegewijd blijft aan het haatzaaien en de verdeeldheid die zijn campagne kenmerkten'', aldus Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis.

Bannon werkte voor de nieuwswebsite Breitbart. Naar verluidt heeft hij toegelaten dat de website veranderde in een platform voor antisemitische en nationalistische denkbeelden.