'Trump heeft meer advies nodig dan gedacht'

ANP 'Trump heeft meer advies nodig dan gedacht'

NEW YORK - Donald Trump krijgt als toekomstig president van de VS vaker goede raad van de huidige leider dan was voorzien. Dit berichtte The Wall Street Journal (WSJ) uit ,,bronnen in het Witte Huis''. President Barack Obama zou donderdag bij het eerste bezoek van Trump aan het Witte Huis de indruk hebben gekregen dat zijn opvolger ,,veel meer oriëntatie nodig heeft dan was gedacht''.

Door ANP - 14-11-2016, 19:07 (Update 14-11-2016, 19:07)

Trump zou verrast zijn geweest over het uitgebreide takenpakket van de president en zijn medewerkers zouden niet goed zijn voorbereid. Zo zouden die niet hebben beseft, dat ze de hele presidentiële staf die in het westelijke deel van het complex van het Witte Huis werkt, op 20 januari vervangen moeten hebben.

De onroerendgoedmagnaat Trump werd 8 november tot president gekozen. Hij is 20 januari de eerste die zonder ooit een politieke of militaire functie te hebben bekleed, de president van de VS wordt.