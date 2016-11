Politie Oostenrijk pakt mensenhandelaars

WENEN - De Oostenrijkse politie heeft zes mensen aangehouden die verdacht worden van mensenhandel. De zes zouden zo'n 150 vrouwen uit China hebben gedwongen tot prostitutie, zei de politie maandag. De vrouwen werden naar Europa gehaald met de belofte dat ze aan de slag konden als masseuse of kindermeisje.

In dertien huizen werd huiszoeking verricht. Daarbij werden valse papieren in beslag genomen, evenals 30 duizend euro aan contanten.

Om een visum te bemachtigen moesten de vrouwen zo'n 10.000 euro betalen. Daarnaast moesten ze bij aankomst nog eens duizend euro betalen voor de asielprocedure. In afwachting daarvan werden de vrouwen vervolgens gedwongen aan het werk te gaan in bordelen op diverse plekken in Oostenrijk.