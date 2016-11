'Chinees-Amerikaanse samenwerking enige optie'

ANP 'Chinees-Amerikaanse samenwerking enige optie'

PEKING - Samenwerking tussen China en de Verenigde Staten is de enige goede keuze wat betreft de relaties tussen de twee grootste economieën in de wereld. Die boodschap heeft de Chinese president Xi Jinping maandag overgebracht aan Donald Trump, aankomend president van de VS.

Door ANP - 14-11-2016, 8:15 (Update 14-11-2016, 8:15)

Volgens de Chines staatstelevisie CCTV zei Xi dat beide landen het meest profiteren van samenwerking en dat het nastreven van economische groei moet worden gecoördineerd. Ook op alle andere vlakken moet nauw worden samengewerkt.

Trump zou volgens CCTV hebben gezegd bereid te zijn de samenwerking tussen beide landen te versterken. Afgesproken is dat de twee leiders contact blijven houden en elkaar snel zullen treffen. De nieuwgekozen Trump haalde in de verkiezingscampagne veelvuldig uit naar China. Het land zou de waarde van zijn munt manipuleren en banen stelen uit de VS. Trump heeft gedreigd importheffingen in te voeren op Chinese producten.