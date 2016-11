Tientallen doden door gevechten Myanmar

TAUNGGYI - Gevechten tussen militairen en wat de Myanmarese regering een militante islamitische groep noemt, hebben dit weekeinde tientallen levens gekost. Het treffen had plaats in de provincie Rakhine in het noordwesten van het land.

Door ANP - 14-11-2016, 7:32 (Update 14-11-2016, 7:32)

De gevechten van dit weekeinde zijn een uitvloeisel van een aanval op 9 oktober op drie grensposten in het grensgebied met Bangladesh door militanten. Daarbij kwamen negen politieagenten om. Dit weekeinde werden volgens Myanmarese media minstens 28 van de aanvallers gedood. Twee regeringsmilitairen sneuvelden.

Veiligheidstroepen hebben het gebied, voornamelijk bevolkt door Rohingya-moslims, van de buitenwereld afgegrendeld waardoor ook hulpverleners en waarnemers er niet in kunnen.