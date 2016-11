Mondiale CO2-uitstoot blijft stabiel

OSLO - De wereldwijde uitstoot van CO2 is in 2015 voor het derde jaar op rij min of meer gelijkgebleven, ondanks de economische groei. Dat blijkt uit een jaarlijks analyse van het Global Carbon Project, die maandag wordt gepresenteerd.

Door ANP - 14-11-2016, 6:23 (Update 14-11-2016, 6:23)

De onderzoekers geven als oorzaak de afname van de steenkoolproductie in de VS en de getemperde economische groei van China. In China daalde daardoor de uitstoot met 0,7 procent in 2015 en zal in 2016 met 0,5 procent dalen. In de VS was de daling vorig jaar 2,5 procent en zal in 2016 volgens het rapport uitkomen op 1,7 procent.

Daartegenover staat een groei in India, dat jaarlijks 6 procent meer CO2 uitstoot.