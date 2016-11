Dam gebroken na flinke naschok Nieuw-Zeeland

CHRISTCHURCH - In Nieuw-Zeeland is een dam gebroken nadat het land maandag werd opgeschrikt door flinke naschokken. Zes mensen die aan het kajakken waren werden vermist maar zijn inmiddels weer veilig teruggevonden. Ze hadden hogerop een veilig heenkomen gezocht. Een andere groep van zestien rafters werd ook veilig teruggevonden door de reddingsdiensten.

De dam was ontstaan door puin dat in de Clarence River was gevallen. Het water hoopte zich op totdat de natuurlijke barrière het begaf en het water met grote hoeveelheden naar beneden stortte. De autoriteiten adviseren inwoners hun heil hogerop te zoeken.

Nadat een zware aardbeving maandag (lokale tijd) voor twee doden had gezorgd, zorgden veel naschokken opnieuw voor problemen. Het Amerikaans geologisch onderzoeksinstituut noteerde onder meer een beving met een kracht van 6.2. Het epicentrum lag wederom in de buurt van het Zuidereiland op een diepte van 10 kilometer, ongeveer 120 kilometer ten noordoosten van Christchurch.

Na de eerste beving met een kracht van 7.9 ontstonden hoge golven van 3 tot 5 meter die in de nacht van zondag op maandag (plaatselijke tijd) op meerdere plekken de kust van Nieuw-Zeeland bereikten. Volgens premier John Key loopt de schade van de beving in de miljarden dollars. Vooral wegen raakten zwaar beschadigd. Het zal maanden kosten voordat alles is hersteld, aldus Key.