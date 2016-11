Honger bedreigt duizenden kinderen in Nigeria

DEN HAAG - Gebrek aan voedsel bedreigt duizenden kinderen in het noordoosten van Nigeria. Naar schatting lopen komend jaar 75.000 kinderen het risico te overlijden als er geen geld voor voedsel wordt gedoneerd. Dat betekent dat er elke dag tweehonderd kinderen sterven.

Door ANP - 14-11-2016, 0:34 (Update 14-11-2016, 0:34)

De hulporganisatie Save the Children waarschuwt dat de mogelijkheden voor noodhulp uitgeput raken. Op verscheidene plekken in de regio blijkt dat 40 tot 50 procent van kinderen jonger dan vijf jaar acuut ondervoed is. De Verenigde Naties en hulporganisatie schatten dat er in 2017 1 miljard dollar nodig is om de situatie aan te pakken. Maar de financiering is pas voor 38 procent rond.

Het immuunsysteem van kinderen wordt door ondervoeding ernstig verzwakt. Daardoor steken levensbedreigende ziekten als longontsteking, diarree en malaria de kop op. Save the Children kon tot nu toe in het gebied 12.000 kleintjes en 7500 gezinnen helpen tegen acute ondervoeding. De organisatie probeert tevens wat te doen aan water- en hygiënevoorziening.