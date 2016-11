Peuter per abuis doodgeschoten door kind

ANP Peuter per abuis doodgeschoten door kind

DETROIT - Een driejarig jongetje is per abuis doodgeschoten door een ander kind in een plaats bij de Amerikaanse stad Detroit. Volgens de politie had het kind, waarvan de leeftijd niet bekend is gemaakt, het pistool in de handen toen het wapen plotseling afging.

Door ANP - 13-11-2016, 21:56 (Update 13-11-2016, 21:56)

De peuter overleed ter plekke. Het incident was in Ypsilanti, een plaats ten zuidwesten van Detroit. Het is niet bekend van wie het wapen is en hoe het kind er aan kwam.