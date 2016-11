Doden door aardbeving Nieuw-Zeeland

ANP Doden door aardbeving Nieuw-Zeeland

CHRISTCHURCH - Door een zware aardbeving bij het Zuidereiland in Nieuw-Zeeland zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Na de beving met een kracht van 7.9 ontstonden hoge golven van 3 tot 5 meter die in de nacht van zondag op maandag (plaatselijke tijd) op meerdere plekken de kust van Nieuw-Zeeland bereikten.

Door ANP - 13-11-2016, 19:17 (Update 13-11-2016, 19:17)

Het epicentrum van de beving lag op ongeveer 100 kilometer van de stad Christchurch. Hier was geen melding van slachtoffers. Wel werd hier en daar materiële schade gemeld. In Wellington werden enkele gebouwen, waaronder hotels, ontruimd. Later volgde een reeks naschokken.

Premier John Key zei dat er geen aanwijzingen waren dat het aantal slachtoffers zal stijgen maar hij sloot dat ook niet uit. Een slachtoffer verloor het leven toen een pand instortte in de toeristenplaats Kaikoura.

Vloedgolf

De autoriteiten waarschuwden na de beving voor het gevaar van een vloedgolf langs de oostkust van het Zuidereiland. De bevolking daar werd opgeroepen naar hoger gelegen gebieden te trekken, zo ver mogelijk van de kust vandaan. De waarschuwing gold ook voor het zuidelijk deel van het Noordereiland en de Chathameilanden, op circa 800 kilometer ten oosten van het Zuidereiland in de Grote Oceaan. De eilandengroep behoort ook tot Nieuw-Zeeland.

Door een aardbeving met een kracht van 6,3 in de regio vielen in Christchurch in februari 2011 185 doden en vele honderden gewonden. Er werden 10.000 panden zwaar beschadigd. In februari dit jaar beefde Christchurch opnieuw, maar toen was er alleen materiële schade.