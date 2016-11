Aardbeving op Zuidereiland in Nieuw Zeeland

CHRISTCHURCH - Het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland is zondag opgeschrokken door een zware aardbeving die in grote delen van het land is gevoeld. Volgens plaatselijke media was er een beving met een kracht van 6,6. Het Amerikaanse geologische instituut USGS meldde een kracht van 7,4. De beving was op grote diepte en bijna 100 kilometer verwijderd van de stad Christchurch.

Door ANP - 13-11-2016, 13:06 (Update 13-11-2016, 13:06)

Een aardbeving in de regio veroorzaakte in Christchurch in februari 2011 185 doden en vele honderden gewonden. In februari dit jaar beefde Christchurch opnieuw, maar toen was er alleen materiële schade.