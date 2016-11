Aanklagers ondervragen president Zuid-Korea

SEOUL - Aanklagers gaan begin komende week de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye ondervragen. Ze hebben volgens het persbureau Yonhap nog geen reactie uit het presidentieel paleis, maar zijn vastbesloten dinsdag of woensdag Park aan de tand te voelen over een schandaal rond een vriendin van Park, Choi Soon-sil.

Het zou voor het eerst zijn dat een Zuid-Koreaans staatshoofd aanklagers over de vloer heeft. De wet staat niet toe dat de president in functie daadwerkelijk wordt vervolgd. Park heeft eerder gezegd vragen van justitie te willen beantwoorden.

De aanklagers hebben haast omdat de huidige termijn voor de gevangenhouding van de opgepakte Choi 20 november afloopt. Choi is 3 november aangehouden verdacht van fraude en machtsmisbruik. Ze zou al circa veertig jaar lang een hartsvriendin van Park zijn. Ze heeft die positie misbruikt, onder meer door regeringsdocumenten in te zien en door bedrijven over te halen geld te geven aan twee duistere stichtingen. Dat geld zou ze voor zichzelf hebben vergaard.

Park heeft haar excuses aangeboden, maar op grote betogingen eisen talrijke demonstranten dat ze opstapt. Zaterdag was een massale protestdemonstratie van meer dan 250.000 mensen volgens de politie, of een miljoen mensen volgens de betogers.