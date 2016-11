Franse premier wil noodtoestand verlengen

PARIJS - De Franse premier Manuel Valls heeft zondag gezegd de noodtoestand te willen verlengen. Hij sprak met de BBC precies een jaar na de bloedige aanslagen van 13 november 2015 die reden waren de noodtoestand uit te roepen. De noodtoestand werd in juli met zes maanden verlengd. Volgens Valls zijn er in 2017 voor de verkiezingen in mei veel openbare bijeenkomsten en helpt de noodtoestand dan de democratie te beschermen.

Door ANP - 13-11-2016, 9:20 (Update 13-11-2016, 9:20)

De noodtoestand is omstreden omdat die tal van ingrijpende bevoegdheden toekent aan autoriteiten die ze normaal niet zonder tussenkomst van een rechter zouden hebben. Zo is er voor huiszoeking geen bevel meer nodig en kan de minister van Binnenlandse Zaken mensen huisarrest opleggen.