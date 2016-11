HRW: Koerden vernielen Arabische huizen Irak

ERBIL - De Koerdische troepen in Irak hebben zich schuldig gemaakt aan het onrechtmatig vernielen van grote aantallen huizen die ze hebben veroverd op IS. Dat stelt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een rapport dat zondag is uitgebracht. In sommige gevallen gaat het om hele dorpen, schrijft de organisatie.

Door ANP - 13-11-2016, 7:23 (Update 13-11-2016, 7:23)

HRW doet zijn bevindingen op basis van interviews, satellietbeelden en bezoeken aan zo'n twintig dorpen. Het gaat over de periode september 2014 tot en met mei 2016 en betreft de Iraakse regio's Kirkuk en Nineveh.

De organisatie ziet een patroon van vernielingen, waarbij Arabische huizen met de grond worden gelijkgemaakt en Koerdische huizen intact worden gelaten. Satellietbeelden laten volgens HRW zien dat in veel gevallen de huizen vernietigd zijn maanden nadat Koerden het dorp veroverd hebben.