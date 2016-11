Leden Eagels of Death Metal geweerd bij Sting

PARIJS - Twee leden van de Amerikaanse rockband Eagles of Death Metal zijn zaterdag de toegang geweigerd toen ze het concert van Sting wilden bijwonen in Bataclan in Parijs. Dat melden Franse media. Het theater werd zaterdag een jaar na de bloedige terreuraanslag weer heropend.

Door ANP - 13-11-2016, 7:19 (Update 13-11-2016, 7:19)

De directeur van het poppodium laat weten dat de mannen niet welkom waren vanwege uitspraken van zanger Jesse Hughes eerder dit jaar. Hughes stelde dat de beveiliging van het theater mogelijk betrokken was bij de aanslag.

Op 13 november vorig jaar stapten drie IS-terroristen bewapend met automatische geweren en bomgordels de zaal binnen waar de Amerikaanse rockband optrad. Bij het bloedbad in Bataclan vielen negentig doden.