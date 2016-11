Akkoord Australië en VS over asielzoekers

CANBERRA - Australië heeft een akkoord gesloten met de Verenigde Staten over het hervestigen van vluchtelingen die momenteel in opvangcentra zitten op Manus Eiland in Papoea-Nieuw-Guinea en Nauru. Dat heeft de Australische premier Malcolm Turnbull zondag gezegd.

Door ANP - 13-11-2016, 3:58 (Update 13-11-2016, 3:58)

In de omstreden detentiekampen worden ruim duizend vluchtelingen vastgehouden. Turnbull wilde geen details naar buiten brengen. Het is onduidelijk hoeveel mensen herplaatst worden en wanneer dat zal gebeuren.

Wel zei hij dat vrouwen, kinderen en families prioriteit krijgen. De deal zal geen betrekking hebben op toekomstige asielzoekers die Australië willen bereiken, aldus de premier.

De regering maakte eerder al bekend de kampen op de eilanden Manus Eiland en Nauru te gaan sluiten. Asielzoekers die een poging doen om naar Australië te komen, worden daarheen gebracht om zo te ontmoedigen om met bootjes de oversteek te wagen.