ANP New York Times belooft onpartijdige berichten

NEW YORK - The New York Times heeft zijn abonnees een opmerkelijke e-mail over de berichtgeving over Donald Trump gestuurd. In het schrijven aan zijn lezers verzekerde de krant voortaan onpartijdig en fair over de aankomende president te zullen berichten.

Door ANP - 12-11-2016, 20:37 (Update 12-11-2016, 20:37)

De grootste krant van de Verenigde Staten toonde zich in de aanloop naar de presidentsverkiezingen een duidelijke fan van de Democratische kandidaat, Hillary Clinton. The New York Times benoemde Clinton al snel tot favoriet voor de overwinning. De antipathie jegens de Republikein Trump werd in de kolommen niet bepaald onder stoelen of banken gestoken. De e-mail aan de lezers was ondertekend door Arthur O. Sulzberger jr., de uitgever van de krant.

De conservatieve rivaal New York Post deed de mail van de Times onmiddellijk af als 'een schuldbekentenis over eenzijdige en partijdige berichtgeving'.