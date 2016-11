'Brein achter aanslagen betuigt onschuld'

ANP 'Brein achter aanslagen betuigt onschuld'

BRUSSEL - Een 32-jarige Belg die het brein zou zijn achter de terroristische aanslagen in Parijs en Brussel, Oussama Atar, stelt volstrekt onschuldig te zijn. Hij schreef dit recent aan zijn moeder, meldde zaterdag de Belgische krant La Dernière Heure.

Door ANP - 12-11-2016, 13:12 (Update 12-11-2016, 13:12)

Hij brengt in de brief naar voren dat hij op de vlucht voor justitie is geslagen, omdat hij dreigde te worden opgesloten wegens een reis naar Irak. Maar hij heeft naar eigen zeggen niets te maken met de bloedige aanslagen in Parijs en Brussel. Die waren op respectievelijk 13 november 2015 en 22 maart 2016.

Atar heeft de brief via tussenpersonen en een van zijn zussen aan zijn moeder gestuurd. Atar is een neef van twee daders, de broers Khalid en Ibrahim Bakraoui, die als zelfmoordterroristen omkwamen. De Franse krant Le Monde heeft recent gemeld dat inlichtingendiensten Oussama Atar beschouwen als de echte naam van topterrorist Abou Ahmad. Atar noemt dat ,,leugens en laster, ik ben niet het brein achter de aanslagen, ik wist niet wat Khalid en Brahim van plan waren''.