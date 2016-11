Vooruitgang in gesprekken over Cyprus

ANP Vooruitgang in gesprekken over Cyprus

MONT PELERIN - In de gesprekken om tot een oplossing te komen voor het verdeelde eiland Cyprus zit vooruitgang. Dit zei VN-chef Ban Ki-moon vrijdag in het Zwitserse Mont Pelerin, waar de gesprekken plaatshebben.

Door ANP - 12-11-2016, 4:26 (Update 12-11-2016, 4:26)

,,De afgelopen dagen zijn de kwestie van de grenzen en alle daarmee samenhangende geschilpunten besproken. Hierbij is aanmerkelijke vooruitgang geboekt’’, aldus een vrijdagavond laat door de VN uitgegeven verklaring.

Op verzoek van de Cypriotische president, Nikos Anastasiades, wordt een reces ingelast. Op 20 november komen de Grieks-Cypriotische en Turkse delegaties weer samen in Genève. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de gesprekken vijf dagen zouden duren.

Het huidige conflict ontstond in 1974, toen politieke onrust op Cyprus en een door Athene gesteunde coup in de hoofdstad Nicosia tot een Turkse invasie leidden. Turkije bezet sindsdien het noorden van het eiland. Naar schatting een vijfde deel van de in totaal ruim een miljoen inwoners is etnisch Turks en woont in het bezette noordelijke deel. Cyprus werd in 2004 lid van de Europese Unie. De Turkse bezetting van Noord-Cyprus is ook een belangrijk pijnpunt in de relaties tussen de EU en Turkije.