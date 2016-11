Trump positiever over Obamacare

WASHINGTON - De aankomende Amerikaanse president Donald Trump overweegt delen van Obamacare in stand te houden. Dat zei de toekomstige bewoner van het Witte Huis vrijdag in The Wall Street Journal.

Door ANP - 12-11-2016, 1:43 (Update 12-11-2016, 1:43)

De draai van Trump is opvallend. Tijdens de campagne noemde de zakenman de baanbrekende gezondheidswet van president Barack Obama meerdere malen ,,een ramp’’ en dreigde hij de wet uit 2010 in te trekken na zijn beëdiging als president.

In zijn eerste interview sinds zijn verkiezing suggereerde Trump dat ouders ook onder zijn bewind hun kinderen tot hun 26ste levensjaar kunnen meeverzekeren. Ook zou Trump wetgeving intact willen laten die verzekeraars verbiedt mensen met reeds bestaande gezondheidsklachten een ziektekostenverzekering te weigeren.

Voornaamste reden voor de nieuwe positieve kijk van de miljardair op Obamacare zou zijn ontmoeting van donderdag met de huidige president zijn geweest. In hun gesprek wees Obama zijn opvolger op delen van de gezondheidswet die zeker behouden moeten blijven. ,,Ik vertelde hem te zullen kijken naar zijn suggesties, en uit respect zal ik dat ook doen'', zei Trump in The Wall Street Journal. ,,Obamacare zal worden gewijzigd of ingetrokken en vervangen door iets anders.''

De bepalingen over meeverzekerde kinderen en het weigerverbod voor verzekeraars kunnen op steun rekenen van meerdere Republikeinse Congresleden. Die delen zouden dan ook behouden blijven in het geval Obamacare sneuvelt.

Obamacare, officieel Affordable Care Act (wet voor betaalbare zorg) genoemd, biedt miljoenen voorheen onverzekerde Amerikanen dekking bij ziektekosten. Republikeinen zien de wet echter als overheidsbemoeienis.