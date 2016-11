Trump zet Pence aan hoofd overgangsteam

WASHINGTON - Donald Trump heeft aankomend vicepresident Mike Pence de leiding gegeven over het team dat na zijn overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezing de machtsoverdracht in Washington moet voorbereiden. Dat meldt de New York Times vrijdag.

De afgelopen maanden had Chris Christie de leiding, de gouverneur van New Jersey. De verrassende overwinning van Trump maakt echter dat nu vaart moet worden gemaakt. Met zijn ervaring en netwerk in Washington zou Pence beter voor die taak geschikt zijn, aldus ingewijden tegen de krant. Een uitvoerend comité met daarin leden van het Congres zal Pence assisteren. Christie wordt wel een van de vicevoorzitters van het overgangsteam, samen met oud-burgemeester van New York Rudolph Giuliani en luitenant-generaal b.d. Michael Flynn.