ANP Rellen bij protestmars tegen verkiezing Trump

PORTLAND - Een protestmars tegen de verkiezing van Donald Trump in Portland in de staat Oregon is donderdagnacht uitgelopen op rellen. Agenten ter plaatse roepen vredelievende betogers op het gebied te verlaten, meldt de politie op Twitter.

Door ANP - 11-11-2016, 5:52 (Update 11-11-2016, 9:13)

Op diverse plaatsen worden vernielingen aangericht. Politieauto's en winkels worden met stenen bekogeld. Bij een autodealer werden zeker negentien auto's vernield. Volgens de politie proberen sommige betogers anderen te beletten schade aan te richten, maar worden ze door de relschoppers bedreigd en gewaarschuwd zich afzijdig te houden.

Zeker 2000 mensen namen deel aan de protestmars, meldt The Oregonian, maar hoeveel van hen meedoen aan de rellen, is niet direct duidelijk. Ook of er arrestaties zijn verricht is nog onduidelijk.

De rellen gingen lang door. Kort na middernacht liet de politie op Twitter weten 'minder dodelijke munitie' - wat doorgaans een verwijzing is naar rubberkogels en traangas - te hebben ingezet om de relschoppers te verdrijven.