President Mexico positief over relatie met VS

MEXICO-STAD - De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto is, ondanks de negatieve uitlatingen van Donald Trump over Mexicanen, optimistisch gestemd over een nieuwe bilaterale relatie met buurland Amerika als Trump president is. Dat heeft hij donderdag gezegd.

Door ANP - 11-11-2016, 1:18 (Update 11-11-2016, 1:18)

Peña Nieto denkt dat ze in staat zijn aan een nieuwe en positieve relatie te werken. Eerder werd al bekend dat ze elkaar zullen ontmoeten voor de inauguratie van Trump op 20 januari.

In Mexico zijn ze bang dat Trumps presidentschap een economische ramp voor het land betekent en dat hij bovendien, zoals Trump in de verkiezingscampagne aankondigde, talrijke Mexicanen uit de VS zal zetten en de grens met een muur zal dichtmetselen.