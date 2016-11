Campagnepraat mag in rechtszaak tegen Trump

SAN DIEGO - Pogingen van advocaten van Donald Trump om zijn beweringen uit de verkiezingsstrijd te weren uit een rechtszaak, zijn mislukt. Een rechter in San Diego bepaalde donderdag dat de klagers over een onderwijsinstituut van Trump zijn verklaringen uit de verkiezingscampagne mogen gebruiken in hun argumentatie.

Door ANP - 10-11-2016, 23:35 (Update 10-11-2016, 23:35)

Trump heeft onder meer de rechter die de zaak behandelt, fel aangevallen. De klagers zeggen te zijn bedrogen en opgelicht door de Trump University, een particuliere onderwijsinstelling. Ze willen de jury in de zaak straks een nare indruk van Trump voorschotelen, onder meer met behulp van zijn campagnepraat.

De klagers zouden voor tienduizenden dollars worden wijsgemaakt in bijvoorbeeld het beleggen in onroerend goed. Maar volgens hen bleek de Trump University een frauduleuze instelling. Trump zegt dat hij niet persoonlijk betrokken was bij de leiding van de school.

Het proces zou op 28 november moeten beginnen als het niet door Trumps taken als toekomstig president wordt uitgesteld. Trump is volgens de Amerikaanse krant USA Today in zeker 75 juridische conflicten verwikkeld.