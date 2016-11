Moslimverbod niet meer op website Trump

ANP Moslimverbod niet meer op website Trump

WASHINGTON - Een van de meest omstreden voorstellen die Donald Trump deed tijdens zijn campagne voor het Witte Huis, een migratieverbod voor moslims, is niet meer op zijn website te vinden. Aan het begin van de dag op 8 november was de verklaring die Trump in december vorig jaar hierover naar buiten bracht nog te lezen. Aan het einde van de dag was de verklaring niet meer te vinden.

Door ANP - 10-11-2016, 15:08 (Update 10-11-2016, 15:08)

Bepaalde websites zoals de Waybackmachine maken op verschillende momenten screenshots van websites. Op deze manier kan op een later moment worden gezien hoe een website er op eerdere momenten uitzag. Om 08.52 uur Amerikaanse tijd stond de verklaring nog op www.donaldjtrump.com Bij de volgende momentopname, om 23:43 uur, was de verklaring niet meer bereikbaar en leidde het webadres naar de hoofdpagina van de aanstaande president.