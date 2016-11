Duitse buitenlandminister naar Turkije

BERLIJN - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier brengt komende week een bezoek aan Turkije. Dat gebeurt in een periode waarin de relatie tussen de landen behoorlijk onder druk staat.

Door ANP - 10-11-2016, 13:56 (Update 10-11-2016, 13:56)

De Turkse president Erdogan heeft Duitsland eerder deze maand verweten dat het terrorisme steunt door Koerdische organisaties als de PKK of de geestelijke Fethullah Gülen in bescherming te nemen. Duitsland heeft kritiek op de manier waarop Erdogan reageert op de mislukte staatsgreep van 15 juli met massaontslagen en arrestaties.

Ankara klaagde eerder over het wegblijven van belangrijke EU-politici na de couppoging. Het is de eerste keer dat Steinmeier Turkije aandoet sinds de mislukte staatsgreep. Het is niet bekend met wie hij gesprekken zal voeren.