Japanse premier gaat snel langs bij Trump

ANP Japanse premier gaat snel langs bij Trump

TOKIO - De Japanse premier Shinzo Abe gaat volgende week bij de aankomende Amerikaanse president Donald Trump langs om persoonlijk kennis te maken en het belang van de bilaterale militaire alliantie te onderstrepen. Volgens Japanse functionarissen hebben ze al telefonisch contact gehad en de nauwe samenwerking bevestigd.

Door ANP - 10-11-2016, 9:49 (Update 10-11-2016, 9:49)

Abe gaat bij Trump in New York langs op doorreis naar de top van het Aziatisch-Pacifisch economisch samenwerkingsverband APEC in Peru. Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat ervan uit dat Trump geruime tijd nodig heeft om een regering samen te stellen. ,,Wij willen ons bondgenootschap met de Verenigde Staten tijdens die overgang veiligstellen'', zei een hooggeplaatste ambtenaar.

Trump heeft met zijn 'America First'-retoriek zorgen gewekt in de regio. Hij wil dat Japan en Zuid-Korea meer bijdragen aan de kosten van de Amerikaanse militaire aanwezigheid. Ook is er ongerustheid over zijn oppositie tegen een Pacifisch handelspact.