Obama ontmoet Donald Trump donderdagmiddag

WASHINGTON - President Obama en toekomstig president Donald Trump ontmoetten elkaar donderdag om 17.00 uur (11.00 lokale tijd) in het Witte Huis. Ze spreken met elkaar over de machtsoverdracht, nu Trump is gekozen als nieuwe president.

Door ANP - 10-11-2016, 1:36 (Update 10-11-2016, 1:36)

De inauguratieceremonie staat gepland voor 20 januari 2017 in Washington.