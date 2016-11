President Mexico spreekt snel met Trump

ANP President Mexico spreekt snel met Trump

MEXICO-STAD - De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto heeft met de tot Amerikaans president gekozen Donald Trump afgesproken elkaar te ontmoeten voor de inauguratie van Trump op 20 januari. Dit meldde het persbureau Notimex.

Door ANP - 9-11-2016, 22:35 (Update 9-11-2016, 23:20)

Mexico is bang dat Trumps presidentschap een economische ramp voor het land betekent en dat hij bovendien, zoals Trump in de verkiezingscampagne aankondigde, talrijke Mexicanen uit de VS zal zetten en de grens met een muur zal dichtmetselen. Trump heeft Mexicanen en Mexico herhaaldelijk grof beledigd. Er wonen naar schatting bijna twaalf miljoen Mexicanen legaal in de Verenigde Staten die bijna 325 miljoen inwoners tellen. Daarnaast zouden er 5,5 miljoen Mexicanen illegaal in de het land verblijven. Dat is volgens schattingen ongeveer de helft van het totaal aantal illegalen.

De Mexicaanse economie leunt voor een belangrijk deel op de handel met de VS. Bijna 80 procent van de export gaat daarnaartoe. Cruciaal is het vrijhandelsverdrag NAFTA (Noord- Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst) waar Trump van af wil. Trumps winst is voor Mexicanen een jobstijding. De krant El Universal stelde dat het land door verlies van Hillary Clinton tot de beroerdste landen ter wereld is gaan horen. De waarde van de Mexicaanse peso kelderde onmiddellijk na Trumps winst met circa 10 procent.

Het wordt volgens waarnemers daarom ook geen leuk gesprek. Peña Nieto liet zich eerder dit jaar door zijn minister van Financiën overhalen presidentskandidaat Trump te ontvangen. Hij deed dat 31 augustus in de hoop Trump milder te stemmen. Dat mislukte en het werd een politieke blunder die de minister van Financiën (Luis Videgaray Caso) zijn baan kostte en een storm van kritiek over Peña Nieto uitstortte.