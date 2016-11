Team Trump sluit vervolging Clinton niet uit

NEW YORK - Het hoofd van Donald Trumps campagneteam wilde woensdag niet uitsluiten dat er een bijzondere aanklager wordt benoemd voor de vervolging van Hillary Clinton in de affaire rond haar e-mails. Trump heeft dat tijdens zijn campagne herhaaldelijk beloofd.

Door ANP - 9-11-2016, 14:08 (Update 9-11-2016, 14:23)

Volgens campagnemanager Kellyanne Conway spreken Trump en de gekozen vicepresident Mike Pence over ,,de vereniging van het land, maar dit onderwerp is de laatste dagen niet aan de orde geweest, dat komt te zijner tijd wel''.

Conway zei dat Trump niet over eventuele vervolging van Clinton had gesproken in het telefoongesprek dat hij in de nacht van dinsdag op woensdag met haar voerde.