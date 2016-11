Clinton heeft meer kiezers dan Trump

NEW YORK - De Democratische presidentskandidate Hillary Clinton heeft in absolute termen meer kiezers achter zich gekregen dan de gekozen president, Donald Trump. Volgens de laatste tellingen heeft Clinton 47,6 procent van de stemmen, tegen 47,5 voor Trump. Ruim 90 procent van de stemmen is inmiddels geteld.

In de einduitslag maakt dat niet uit: in het Amerikaanse kiesstelsel is het belangrijk om per staat kiesmannen te winnen, die in een kiescollege uiteindelijk de nieuwe president aanwijzen. Trump heeft 289 kiesmannen verzameld, ruim voldoende voor de benodigde 270 stemmen in het kiescollege.

Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand president wordt zonder dat hij de 'popular vote' achter zich heeft. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2000, toen Al Gore ondanks een meerderheid aan stemmen naast de macht greep, ten gunst van George W. Bush.