May: we blijven sterke partners

LONDEN - Ook de Britse premier Theresa May heeft Donald trump woensdag gefeliciteerd met zijn overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens haar zullen Groot-Brittannië en de VS ,,sterke partners blijven op het gebied van handel, veiligheid en defensie''.

Door ANP - 9-11-2016, 10:56 (Update 9-11-2016, 10:56)

May wees op de ,,speciale en voortdurende relatie'' die beide landen hebben gebaseerd op ,,vrijheid, democratie en ondernemingszin''. Ze kijkt er naar uit om samen te werken met Trump en te ,,bouwen aan de banden''.