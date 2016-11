Brussel nodigt Trump met spoed uit voor top

ANP Brussel nodigt Trump met spoed uit voor top

BRUSSEL - De EU nodigt Donald Trump uit voor een EU-VS-top in Brussel ,,zo snel het u schikt” om de ,,koers van onze relatie de komende vier jaar uit te zetten.”

Door ANP - 9-11-2016, 10:53 (Update 9-11-2016, 11:03)

Dat schrijven EU-president Donald Tusk en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag aan de nieuwgekozen Amerikaanse president, die zij ,,welgemeend" feliciteren met de overwinning.

,,Het is vandaag de dag belangrijker dan ooit om de transatlantische betrekkingen te versterken. Alleen door hechte samenwerking kunnen de EU en de VS het verschil blijven maken bij ongekende uitdagingen als IS, de bedreiging van de soevereiniteit van Oekraïne en territoriale integriteit, klimaatverandering en migratie", schrijven zij.

Geworteld

,,Het strategische partnerschap tussen de EU en de VS is geworteld in onze gedeelde waarden over vrijheid, mensenrechten, democratie en een geloof in de markteconomie. In de loop der jaren hebben de EU en de VS samengewerkt om vrede en welvaren voor onze burgers en mensen in de hele wereld te verzekeren”, aldus Tusk en Juncker.

,,We moeten de bruggen die wij hebben gebouwd versterken. Europeanen vertrouwen erop dat Amerika, met democratische idealen die wereldwijd altijd een baken van hoop zijn geweest, zal blijven investeren in de samenwerking met de vrienden en bondgenoten.”

Tusk en Juncker wijzen er in hun lange brief op dat de strategische samenwerking ,,gelukkig breed en diep is” en uiteenloopt van gezamenlijke inspanningen om de energievoorziening veilig te stellen tot onderhandelingen over het beoogde vrijhandelsverdrag TTIP. ,,Geen moeite moet gespaard worden om onze banden sterk en duurzaam te houden.”