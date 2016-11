Rechts Europa blij met triomf Trump

LONDEN - De rechts-populistische partijen in Europe zijn blij met de winst van Donald Trump in de Amerikaanse verkiezingen. Leiders van partijen als het Franse Front Nationaal, de Britse UKIP, de Oostenrijkse FPÖ en ook de Nederlandse PVV haastten zich woensdag om hun felicitaties aan de komende president van de VS over te brengen.

Door ANP - 9-11-2016, 10:42 (Update 9-11-2016, 10:42)

,,De gevestigde orde is weggestemd''', jubelde de Oostenrijkse politicus Heinz-Christian Strache, partijleider van de uiterst rechtse FPÖ. ,,De verheven gevestigde orde is afgestraft en uit diverse topposities weggestemd.''

Nigel Farage van de Britse anti-EU partij UKIP was ook blij en stuurde ,,vele felicitaties'' aan Trump die volgens hem een ,,moedige strijd'' had geleverd. Het Belgische Vlaams Belang verklaarde ,,bijzonder verheugd'' te zijn met Trump als toekomstig president. ,,Hij heeft een beweging op gang gebracht waar de komende jaren rekening mee zal moeten worden gehouden''.

Geert Wilders roerde zich woensdag in aller vroegte ook. Volgens hem hebben de Amerikanen hun land teruggepakt. ,,Dat gaan wij ook doen'', voorspelde hij alvast met oog op de komende Kamerverkiezingen volgend jaar.