ANP Clinton zal nog geen toespraak geven

NEW YORK - De Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton zal woensdag geen toespraak geven over de uitslag van de verkiezingen. Dat valt op te maken uit de woorden van haar campagneleider John Podesta.

Door ANP - 9-11-2016, 8:19 (Update 9-11-2016, 8:19)

Die riep in het hoofdkwartier van de Democraten in New York de achterban op ,,naar huis te gaan'' en dat er ,,morgen meer gezegd'' zal worden.

Zoals het er nu naar uitziet, stevent Clintons tegenstrever Donald Trump af op een overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Podesta hield de moed er in door te verklaren dat nog niet van alle staten de uitslag binnen is en dat het ,,nog niet voorbij is''.