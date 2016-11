Trump wint in Wisconsin en Iowa

WASHINGTON - Nieuwszender FOX News heeft Donald Trump uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in de Amerikaanse staat Wisconsin. Volgens NBC, ABC en FOX is hij ook als winnaar uit de bus gekomen in Iowa. De staten leveren hem, respectievelijk tien en zes kiesmannen op.

Door ANP - 9-11-2016, 5:43 (Update 9-11-2016, 5:43)