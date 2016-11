Trump koerst af op presidentschap VS

ANP Indiana en Kentucky kiezen Trump

Donald Trump staat er goed voor in de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Tegen veel verwachtingen in, maakt hij de beste kans om de nieuwe president van de VS te worden.

De Republikein heeft enkele belangrijke ’swingstates’ gewonnen. De New York Times voorspelt op basis van de huidige uitslagen en trends dat hij 95 procent kans heeft om het presidentschap binnen te slepen.

Bekijk hieronder een overzicht van het belangrijkste nieuws.