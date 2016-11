Dode gevallen bij stembureaus Californië

AZUSA - Zeker een persoon is dinsdag gedood bij een schietpartij in Azusa, in de Amerikaanse staat Californië. Drie mensen raakten gewond, meldden Amerikaanse media. Volgens nieuwszender ABC werden agenten onder vuur genomen.

Door ANP - 9-11-2016, 1:01 (Update 9-11-2016, 1:01)

Volgens de lokale kiescommissie zitten er twee stembureaus in de buurt van waar de schoten werden gelost. Kiezers worden opgeroepen deze locaties te mijden. In zeker een stembureau moeten de aanwezigen binnen blijven, weet CNN.

De politie is nog op zoek naar de schutter, die volgens de krant Los Angeles Times zwaar bewapend is.