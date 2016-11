Trump brengt stem uit

NEW YORK - Donald Trump heeft dinsdag in New York zijn stem uitgebracht die moet meehelpen om hem in het Witte Huis te brengen. Stembureau PS59 in Manhattan ontving de Republikeinse kandidaat, die per auto arriveerde.

Door ANP - 8-11-2016, 17:47 (Update 8-11-2016, 18:20)

Volgens The Washington Post gaf Trump na het uitstappen een high-five aan twee kinderen die bij de ingang van het stemlokaal stonden. De Republikein bracht zijn stem uit in het gezelschap van zijn echtgenote Melania en zijn dochter Ivanka.

Niet veel later bracht ook running-mate Mike Pence zijn stem uit. De gouverneur van Indianapolis liep samen met zijn vrouw Karen en dochter Charlotte van het gouverneurshuis na het stembureau een blok verderop, daar bracht hij zijn stem uit.