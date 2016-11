Prins Harry vreest voor veiligheid vriendin

ANP Prins Harry vreest voor veiligheid vriendin

LONDEN - De Britse prins Harry heeft grote zorgen over wijze waarop media zijn Amerikaanse vriendin Meghan Markle volgen, lastig vallen en belasteren. De prins is zelfs bezorgd over haar veiligheid en betreurt het haar niet te kunnen beschermen. Dit heeft Kensington Palace dinsdag laten weten. Het is tevens de officiële bevestiging dat de prins al enkele maanden een relatie heeft met de 35-jarige Amerikaanse actrice.

Door ANP - 8-11-2016, 15:27 (Update 8-11-2016, 15:28)

Het paleis is ontsteld over ,,de laster op voorpagina's'' en de racistische en seksistische commentaren met betrekking tot Markle. De krant The Sun meldde bijvoorbeeld dat Markle op een pornowebsite te zien is. Markle heeft een Afro-Amerikaanse moeder en haar blanke vader heeft wortels in Ierland en Nederland. Media speculeerden al weken dat de twee een liefdesrelatie hebben.

De Daily Telegraph berichtte dinsdag dat de woedende uitval van de prins tegen sociale media en tegen de boulevardpers ongekend fel is voor de mededelingen van Kensington Palace, het hoofdkwartier en woning van meerdere leden van het koninklijk huis.

De van filmproducent Trevor Engelson gescheiden Markle speelt in onder meer de Amerikaanse tv-serie Suits. Ze is in Los Angeles geboren en woont in Toronto. De prins zou haar in deze Canadese stad hebben ontmoet.

Prins Harry is een kleinzoon van koningin Elizabeth II en de tweede zoon van kroonprins Charles. Hij staat vijfde op lijst van mogelijke troonopvolgers.