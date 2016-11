Los Angeles Times ziet grote winst Clinton

ANP Los Angeles Times ziet grote winst Clinton

LOS ANGELES - De Los Angeles Times (LAT) heeft dinsdag nog één keer in kaart gebracht hoe de presidentsverkiezingen zouden kunnen verlopen. Op die kaart wint Hillary Clinton ruim. Er wordt al in oostelijke staten gestemd en aan het slot van de stembusgang kan Clinton volgens de LAT op 352 leden rekenen van het kiescollege dat de president formeel kiest. Trump op 186. Het college telt 538 leden en 270 kiesmannen is dus al voldoende om de 45e president van de Verenigde Staten te worden.

Door ANP - 8-11-2016, 14:58 (Update 8-11-2016, 14:58)

De LAT stelt niet te gokken, maar zich zorgvuldig te baseren op opiniepeilingen, de geschiedenis van verkiezingen in elke staat en het werk van de verslaggevers ter plaatse. In de vorige 'verkiezingskaart' van deze krant stonden vijf staten waarvan de voorkeur nog erg onduidelijk was en die de LAT nu wel aan kandidaten toewijst. Volgens de LAT gaan Arizona, North Carolina en Ohio naar Clinton en Iowa en Utah naar Trump.