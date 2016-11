Islamitische Staat voert duizenden weg

Door ANP - 8-11-2016, 12:47 (Update 8-11-2016, 12:47)

GENÈVE (ANP/RTR) - De soennitische extremisten van Islamitische Staat hebben in de regio Mosul bijna driehonderd voormalige leden van veiligheidsinstanties ontvoerd en zeker 1500 gezinnen gedwongen met IS terug te trekken richting de stad Mosul. Volgens de VN dwingen IS-strijders mensen de plaats Hammam al-Ali te verlaten. Ze dienen dan als menselijk schild of worden vermoord. Hammam al-Ali ligt 25 kilometer ten zuiden van Mosul.

In het noordwestelijke Sinjar heeft IS volgens informatie van de VN vorige week dertig vooraanstaande figuren ontvoerd, waarvan er vrijdag achttien zouden zijn vermoord.

De Iraakse strijdkrachten, Koerdische milities en sjiitische strijders hebben in oktober de aanval op Mosul ingezet. Ze willen de stad op IS veroveren. Het is de tweede stad van Irak en sinds juni 2014 in handen van IS.